Концертные площадки Открытого международного музыкального конкурса «Московская весна a cappella»

Автор: Uwis Дата публикации: 20:09

13

13 0

Более 150 конкурсантов — сольных исполнителей и вокальных коллективов со всего мира — будут выступать перед москвичами и гостями столицы на необычных концертных площадках по всему городу! Зрителей ждёт 1200 часов живого акапельного пения. От оперы до фолка, от джаза до битбокса, от рока до исторической духовной музыки: на конкурсе будут представлены все музыкальные стили и направления.