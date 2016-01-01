Концертные площадки Открытого международного музыкального конкурса «Московская весна a cappella»
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 20:09
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Более 150 конкурсантов — сольных исполнителей и вокальных коллективов со всего мира — будут выступать перед москвичами и гостями столицы на необычных концертных площадках по всему городу! Зрителей ждёт 1200 часов живого акапельного пения. От оперы до фолка, от джаза до битбокса, от рока до исторической духовной музыки: на конкурсе будут представлены все музыкальные стили и направления.
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