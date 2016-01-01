Официальное открытие музыкального весеннего фестиваля "Московская весна a cappella"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:09

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28 апреля на Тверском бульваре прошло официальное открытие музыкального весеннего фестиваля "Московская весна a cappella". Официально дали старт фестивалю руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк и член жюри, композитор и продюсер Виктор Дробыш. Как рассказал Алексей Немерюк в дни фестиваля горожане и гости столицы смогут услышать из разных стран и в самых неожиданных местах участников конкурса "Москва a cappella", разные жанры от классики до современной музыки будут звучать на фестивальных площадках, и любой желающий сможет проголосать за понравившегося исполнителя. На 10 дней с 28 апреля по 7 мая Москва превратиться в поющий город, с утра и до позднего вечера на всех площадках фестиваля можно будет окунуться и познакомиться с музыкой поближе. Российские и зарубежные исполнители подарят посетителям фестиваля прекрасное настроение и заряд позитива.