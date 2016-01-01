Фестиваль "Московская весна a cappella" обзор фестивальных площадок
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 21:02
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В дни фестиваля "Московская весна a cappella" на Тверской площади помимо музыкальной части, можно посетить мастер-классы по изготовлению весенних брошек и изготовлению кондитерских изделий. В Камергерском переулке горожан и гостей столицы порадуют весёлые и задорные частушки, и конкурсанты акапельным исполнением. На Кузнецком мосту и на площади Революции 28 апреля можно было послушать настоящее акапельное пение. Горожане и гости столицы не смотря на проливной дождь, останавливались и слушали, а некоторые все снимали на свои мобильные устройства.
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