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Фестиваль "Московская весна a cappella" обзор фестивальных площадок

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:02
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В дни фестиваля "Московская весна a cappella" на Тверской площади помимо музыкальной части, можно посетить мастер-классы по изготовлению весенних брошек и изготовлению кондитерских изделий. В Камергерском переулке горожан и гостей столицы порадуют весёлые и задорные частушки, и конкурсанты акапельным исполнением. На Кузнецком мосту и на площади Революции 28 апреля можно было послушать настоящее акапельное пение. Горожане и гости столицы не смотря на проливной дождь, останавливались и слушали, а некоторые все снимали на свои мобильные устройства.

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