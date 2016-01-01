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Обзор погоды в столице 28 апреля

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:12
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В столице целый день шёл проливной дождь. Зонты стали самым важным атрибутом пятницы. К вечеру стали наблюдаться дорожные заторы.

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