Обзор погоды в столице 28 апреля

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 21:12

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В столице целый день шёл проливной дождь. Зонты стали самым важным атрибутом пятницы. К вечеру стали наблюдаться дорожные заторы.