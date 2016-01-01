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Велопрокат открылся на Тверской улице и Тверском бульваре

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:11
  • 30
  • 2

На Тверской улице и Тверском бульваре открылся велопрокат.

  • 30
  • 2

Комментарии (2)

  • LaimeLaim
    22:35
    По ТК М24 в 22:31
  • tim777
    23:30
    http://tv.m24.ru/videos/128730
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