В Москве открыли мемориальную доску инженеру-строителю Эммануилу Генделю

Автор: tim777 Дата публикации: 21:08

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В центре Москвы состоялось открытие мемориальной доски, посвященной выдающемуся инженеру-строителю XX века Эммануилу Генделю. Мемориальная доска работы скульптора Салавата Щербакова установлена на стене жилого дома, где жил великий ученый и практик, по адресу: ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 36 (бывшая ул. Горького, д.64). Установка мемориальной доски Эммануилу Генделю — дань памяти выдающемуся ученому и практику, достижения которого составляют гордость российской архитектурной и инженерной школ, мировой инженерной мысли. Это место станет новым адресом для тех, кто через памятники знакомится с историей города и страны.