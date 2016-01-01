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Последние приготовления на Красной площади к празднованию 1 мая

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:10
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  • 0

Последние приготовления идут на Красной площади к празднованию 1 мая. Рабочие собирают сцену и монтируют праздничные конструкции.

  • 27
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