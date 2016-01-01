Последние приготовления на Красной площади к празднованию 1 мая

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 21:10

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Последние приготовления идут на Красной площади к празднованию 1 мая. Рабочие собирают сцену и монтируют праздничные конструкции.