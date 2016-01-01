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Главная  /  Репортажи  /  Предпраздничный трафик: Москва встала в многокилометровых пробках

Предпраздничный трафик: Москва встала в многокилометровых пробках

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:04
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28 апреля начиная со второй половины дня движение транспорта в Москве сильно осложнилось. Согласно данным яндекс, пробки достигли 10 баллов. Движение по всем улица не превышало 3-5 км/ч. Во многом это связано с предстоящими длительными выходными, которые многие горожане предпочитают проводить за городом, а также и тому, что на большинстве улиц в центре города движение транспорта ограничено из-за работ по программе "Моя улица".

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