Предпраздничный трафик: Москва встала в многокилометровых пробках

Автор: tim777 Дата публикации: 21:04

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28 апреля начиная со второй половины дня движение транспорта в Москве сильно осложнилось. Согласно данным яндекс, пробки достигли 10 баллов. Движение по всем улица не превышало 3-5 км/ч. Во многом это связано с предстоящими длительными выходными, которые многие горожане предпочитают проводить за городом, а также и тому, что на большинстве улиц в центре города движение транспорта ограничено из-за работ по программе "Моя улица".