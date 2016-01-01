Лесные пожары в Зиминском районе Иркутской области

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Монтаж декораций к майским праздникам на Красной площади

Монтаж декораций к майским праздникам на Красной площади

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:13
  • 31
  • 1

На Красной площади в преддверии майских праздников ведутся монтажные работы по возведению декораций. Уже готовы трибуны, стилизованные под Российский триколор, а на месте мавзолея установлены стенды с атрибутикой Дня Победы. Возле ГУМа ведутся работы по подготовке сцены к первомайским мероприятиям. Рабочие проводят монтаж плакатов на заранее установленных металлоконструкциях.

  • 31
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    23:20
    АГН в 22:44: http://www.mskagency.ru/materials/2662098
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 0
21:12 | LaimeLaim
Обзор погоды в столице 28 апреля
27 0
21:10 | LaimeLaim
Последние приготовления на Красной площади к празднованию 1 мая