Монтаж декораций к майским праздникам на Красной площади
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 21:13
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- 31
На Красной площади в преддверии майских праздников ведутся монтажные работы по возведению декораций. Уже готовы трибуны, стилизованные под Российский триколор, а на месте мавзолея установлены стенды с атрибутикой Дня Победы. Возле ГУМа ведутся работы по подготовке сцены к первомайским мероприятиям. Рабочие проводят монтаж плакатов на заранее установленных металлоконструкциях.
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