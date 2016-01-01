Монтаж декораций к майским праздникам на Красной площади

Автор: tim777 Дата публикации: 21:13

31

31 1

На Красной площади в преддверии майских праздников ведутся монтажные работы по возведению декораций. Уже готовы трибуны, стилизованные под Российский триколор, а на месте мавзолея установлены стенды с атрибутикой Дня Победы. Возле ГУМа ведутся работы по подготовке сцены к первомайским мероприятиям. Рабочие проводят монтаж плакатов на заранее установленных металлоконструкциях.