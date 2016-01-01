Усиленные меры безопасности предприняты около Кремля

Автор: tim777 Дата публикации: 00:00

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В преддверии майских праздников и большого количества массовых мероприятий, около Кремля предприняты усиленные меры безопасности. Так, на Большом Москворецком мосту на тротуарах дежурят несколько нарядов полиции, на проезжей части работает экипаж ГИБДД. В акватории Москвы-реки не случай нештатных ситуаций дежурит полицейский катер, а также катер МЧС, предназначенный для спасения на водных объектах. Возле Васильевского спуска также дежурят полицейские и сотрудники ОМОНа.