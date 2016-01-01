Лесные пожары в Зиминском районе Иркутской области

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Усиленные меры безопасности предприняты около Кремля

Усиленные меры безопасности предприняты около Кремля

Автор:
tim777
Дата публикации:
00:00
  • 52
  • 0

В преддверии майских праздников и большого количества массовых мероприятий, около Кремля предприняты усиленные меры безопасности. Так, на Большом Москворецком мосту на тротуарах дежурят несколько нарядов полиции, на проезжей части работает экипаж ГИБДД. В акватории Москвы-реки не случай нештатных ситуаций дежурит полицейский катер, а также катер МЧС, предназначенный для спасения на водных объектах. Возле Васильевского спуска также дежурят полицейские и сотрудники ОМОНа.

  • 52
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

33 0
00:03 | tim777
Работа коммунальных служб по очистке проезжей части в центре столицы
24 0
28.04 20:09 | LaimeLaim
Официальное открытие музыкального весеннего фестиваля "Московская весна a cappella"
116 2
04.04 08:23 | Max_019
Усиленные меры безопасности введены на МЦК