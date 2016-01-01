Работа коммунальных служб по очистке проезжей части в центре столицы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 00:03
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Колонны коммунальной техники проводят влажную уборку столичных улиц. На дорогах можно встретить грузовики коммунальных служб, которые расчищают с помощью воды улицы от грязи и скопления осадков. Так, на Большом Москворецком мосту колонна коммунальщиков проехала в обе стороны, проводя уборку проезжей части, но несмотря на поздний час, техника периодически попадала в пробку.
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