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Работа коммунальных служб по очистке проезжей части в центре столицы

Автор:
tim777
Дата публикации:
00:03
  • 33
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Колонны коммунальной техники проводят влажную уборку столичных улиц. На дорогах можно встретить грузовики коммунальных служб, которые расчищают с помощью воды улицы от грязи и скопления осадков. Так, на Большом Москворецком мосту колонна коммунальщиков проехала в обе стороны, проводя уборку проезжей части, но несмотря на поздний час, техника периодически попадала в пробку.

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