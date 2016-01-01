Лесные пожары в Зиминском районе Иркутской области

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сгоревший поселок после лесного пожара в Зиминском районе Иркутской области

Сгоревший поселок после лесного пожара в Зиминском районе Иркутской области

Автор:
Иван Иванов
Дата публикации:
08:33
  • 12
  • 0

Сгорел дачный посёлок (справа), ж/д тупик отгрузки леса (слева).

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

68 0
28.04 19:45 | Дмитрий Рукавишников
В посёлке Бубновка сгорела большая часть домов
56 0
28.04 17:57 | 11091968
Лесные пожары в Зиминском районе Иркутской области - фото
146 0
28.04 17:28 | Mashinis
Лесные пожары в Зиминском районе Иркутской области
41 0
28.04 13:40 | Svetovets
Зеленогорск в дыму из-за лесных пожаров
44 0
28.04 17:02 | Иван Иванов
Пал травы и возгорание лесного массива в городе Зима Иркутской области