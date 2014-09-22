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В Вологодской области утром прошлый мокрый снег

Автор:
gen
Дата публикации:
10:54
  • 14
  • 0

Всё меняется и погода и климат тоже. Вот уже огороды копаем, а в конце апреля снег идёт.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

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