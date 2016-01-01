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В столице открылся велопрокат

Автор:
Max_019
Дата публикации:
11:29
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29 апреля в Москве открылся новый сезон городского велопроката. Горожанам доступно 3100 велосипедов и 330 станций проката. В течение года планируется увеличить число станций проката до 380. Станции велопроката находятся не только в центре города, но и за пределами Третьего транспортного кольца. В этом году стоимость наиболее популярных тарифов – для коротких поездок – не изменится. При этом для пользователей планируется подготовить дополнительные ценовые предложения. Система городского велопроката была создана в Москве в 2013 году. В 2016-м прокатными велосипедами воспользовались более 1,6 миллиона раз, что в 15 раз больше чем в 2014-м. Кроме того, в прошлом году впервые в столице появился прокат электробайков. Чтобы получить велосипед впервые, нужно зарегистрироваться. Сделать это можно через терминал станции, на сайте velobike.ru или через мобильное приложение.

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