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В столицу возвращается теплая погода

Автор:
tim777
Дата публикации:
11:58
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В столицу возвращается теплая погода. С утра воздух прошелся до плюс 15 градусов. На улице солнечно.

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