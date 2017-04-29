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Главная  /  Репортажи  /  Очень теплая погода в Донском Тульской области ( 29.04.2017)

Очень теплая погода в Донском Тульской области ( 29.04.2017)

Автор:
Справедливый Донской край
Дата публикации:
12:52
  • 16
  • 0

А у нас уже лето!!!!)

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

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