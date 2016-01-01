Выставка "Сокровища севера" проходит в КВЦ "Сокольники"

Автор: Uwis Дата публикации: 12:51

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Выставка "Сокровища севера" проходит в КВЦ "Сокольники", на которой можно узнать много интересного о жизни народов Севера.