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В парке "Сокольники" заработал фонтан

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:50
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  • 0

В парке "Сокольники" заработал фонтан и сразу же стал "магнитом" для многих отдыхающих.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

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