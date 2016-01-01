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Столичные мотоциклисты открыли мотосезон 2017

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
13:16
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Столичные мотоциклисты открыли мотосезон 2017. Пробег мотоколонны состоялся в районе Дербенёвской набережной и пролегал по Павелецкой, Даниловской и Новоданиловской набережным. Далее колонна повернула в сторону Варшавского шоссе и проехала до МКАД в сторону области. Длинна колонны местами растянулась на более чем 5 км. Колонну сопровождали сотрудники ГИБДД. Движение автомобилей во время проезда колонны останавливалось, тем самым создавались внушительные заторы. А у метро "Варшавская" пробка образовалась даже из самых мотоциклистов.

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