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Общегородские субботники состоялись в Москве: видео из района Якиманка

Автор:
tim777
Дата публикации:
13:22
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29 апреля в Москве состоялись вторые общегородские субботники. По всем округам и во всех районах города горожане приняли участие в благоустройстве дворов, парков и скверов районов. Так, в районе Якиманка десятки горожан приняли активное участие в уборке сквера на улице Академика Петровского. Вооружившись граблями и лопатами, активисты привели в порядок газоны, убрали прошлогоднюю листву и бытовой мусор. На некоторых деревьях были установлены скворечники. Принять участие в субботнике мог каждый желающий. Для удобства, во время субботника был организован пункт по выдаче необходимого инвентаря. Мероприятие продлилось около двух часов, после чего жители района с чувством удовлетворения, что помогли родному району стать чуточку чище и лучше, разошлись по домам.

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