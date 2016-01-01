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31-я специализированная выставка-ярмарка «Фазенда»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
13:25
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На сегодняшний день выставка-ярмарка «Фазенда» является одним из самых ожидаемых событий весны для всех ценителей загородной жизни. Ежегодно в нашей выставке принимают участие более сотни ведущих производителей со всей России и стран СНГ, около 20000 посетителей. «Фазенда» представляет большой ассортимент дачной продукции и способствует продвижению на российский рынок новых актуальных товаров. Нам важен прогресс, именно поэтому, с 2013 года наша выставка проходит в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники». Это площадка высокого уровня, инфраструктура которой соответствует международным стандартам.

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