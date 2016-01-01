В Тихвинском Богородичном Успенской мужском монастыре простились с первым его настоятелем игуменом Александром (Гордеевым)

Автор: Leobr Дата публикации: 14:34

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26 апреля в Санкт-Петербурге на 90-м году жизни отошёл ко Господу первый настоятель Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря игумен Александр (Гордеев). Отпевание игумена Александра (Гордеева) состоялось 29 апреля 2017 года в Успенском соборе Тихвинского монастыря. Богослужение возглавил епископ Тихвинский и Лодейнопольский МСТИСЛАВ. Похоронен отец Александр за алтарной апсидой Успенского собора Тихвинского монастыря.