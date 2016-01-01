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Как проводится гарантийный ремонт дороги в д. Погост Владимирской области

Автор:
Дмитрий
Дата публикации:
14:34
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В прошлом году при обследовании этой дороги (https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ygjzqlL8peI), нами были обнаружены дефекты, которые никто не устранил. Вплоть до этого года. Почему в этом году внезапно решили как-то ее пообслуживать, сказать не могу. Удалось зафиксировать, как именно сегодня занимались обслуживанием: вы выбоины и ямы лили типа битумной смеси, которая по мнению есть масло, вперемешку с гранитной крошкой. Выбоины предварительно не очищались от грязи и луж, образовавшихся после дождя. В общем очередная халтура

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Комментарии (0)

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