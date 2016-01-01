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IV Открытый Кубок МЧС России по киокусинкай, посвященный памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебных, проходит на востоке Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:37
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29 апреля 2017 года на востоке Москвы в спортивном комплексе "Атлант-Косино" проводится IV Открытый Кубок МЧС России по киокусинкай, общей физической и специальной подготовке среди юношей и девушек, посвященный памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебных обязанностей. Соревнования приурочены ко Дню пожарной охраны России. С торжественным словом выступили начальник Главного управления МЧС по г. Москве Илья Павлович Денисов, заместитель Министра МЧС России Владлен Владимирович Аксенов и заместитель начальника Главного управления МЧС России по г. Москве Сергей Алексеевич Желтов. В спортивных состязаниях принимают участие кадеты образовательных учреждений МЧС России, спортсмены Российского Союза Боевых Искусств, военно-патриотических, спортивных организаций и клубов. С показательными выступлениями выступают президент «Федерации Кайдо России» Сергей Пономарев, пятикратная Абсолютная Чемпионка Республики Казахстан по Киокусинкай каратэ Елена Пономарева и пятикратный Чемпион первенств России, двухкратный призер Чемпионатов Мира по Киокусинкай каратэ в Токио Александр Козлов. Целью спортивного мероприятия является духовно-нравственное, военно-патриотическое, психологическое и спортивное воспитание подрастающего поколения нашей страны, повышение вклада Министерства в воспитание молодежи и популяризация службы в МЧС России. В рамках проведения Кубка состоятся соревнования по пожарному кроссфиту. Впервые столичные огнеборцы соревновались в силовом многоборье пожарных – дисциплине, которая с каждым годом набирает всю большую популярность не только в России, но и во всем мире.

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