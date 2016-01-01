3 мая в связи с репетицией Парада Победы, несколько центральных станций метро будут работать только на вход

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 15:25

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3 мая в центре Москвы пройдёт репетиция военного парада, посвящённого Дню Победы. С 19:00 до окончания репетиции станции метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина» будут работать только на вход и для пересадки пассажиров. Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров заранее планировать маршруты своих поездок.