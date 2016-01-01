Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  3 мая в связи с репетицией Парада Победы, несколько центральных станций метро будут работать только на вход

3 мая в связи с репетицией Парада Победы, несколько центральных станций метро будут работать только на вход

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
15:25
  • 30
  • 0

3 мая в центре Москвы пройдёт репетиция военного парада, посвящённого Дню Победы. С 19:00 до окончания репетиции станции метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина» будут работать только на вход и для пересадки пассажиров. Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров заранее планировать маршруты своих поездок.

  • 30
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

4 0
16:56 | Max_019
День благотворительности «Белый цветок» в парке «Останкино»
22 0
13:17 | Гринфельд Павел
Выездное совещание руководителя Департамента транспорта Максима Ликсутова в учебный центр Московского метрополитена