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Отдых горожан в парке Останкино

Автор:
Max_019
Дата публикации:
15:28
  • 16
  • 0

В связи с тёплой погодой горожане устремились на отдых в парки. С самого утра все столики для шашлыков были заняты. Люди отдыхают.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

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