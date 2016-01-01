Акция "Чистый берег" прошла в парке 850 летия Москвы в Марьине

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 16:54

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Активисты мероприятия "Чистый берег" собрали на набережной в Марьине десять КАМАЗов мусора. Акция "Чистый берег", которая проводилась в рамках месячника благоустройства района Марьино совместно с представителями МЧС, префектуры ЮВАО, управы и администрации муниципального округа, позволила привести в порядок значительную территорию парка имени 850-летия Москвы. Активистам акции удалось наполнить мусором, собранном в парке, 15 крупных бункеров, что соответствует 90 кубометрам или десяти КАМАЗам. Об этом рассказал руководитель ГБУ "Жилищник района Марьино" Денис Тушов. Учитывая масштабы собранного мусора, руководитель "Жилищника" обратился к марьинцам с просьбой убирать за собой после отдыха в парковой зоне, чтобы потом активистам не приходилось ставить неприятные рекорды. "На выходе из парка есть мусорные контейнеры, - напомнил Денис Тушов. - Просто забирайте все, что остается после вашего пикника, и донесите до контейнеров".