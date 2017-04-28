День благотворительности «Белый цветок» в парке «Останкино»

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В субботу, 29 апреля 2017 года, в парке «Останкино» проходит третий ежегодный общегородской праздник «День благотворительности «Белый цветок». На ярмарке, которая расположилась возле Cадового пруда, воспитанники различных воскресных школ страны раздают сувениры и поделки, сделанные своими руками. Все собранные средства будут направлены в помощь детям-инвалидам. Старт празднику милосердия дал молебен на начало доброго дела, который возглавил Председатель синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон. В программе мероприятия — обширная концертная программа, разнообразные творческие конкурсы, мастер-классы, развлекательные мероприятия. Принять участие может каждый желающий. Развлекать гостей до 19:00 будут ведущие детские творческие коллективы из регионов Центральной России. Главные участники благотворительной акции — воспитанники воскресных школ не только Москвы, но и десятка регионов страны. В течение всего дня они предлагают желающим приобрести сувениры. Каждый пришедший также сможет сделать благотворительные взносы. Любой жертвователь, как и сто лет назад, получит в награду белый цветок — символ мероприятия. Собранные средства будут направлены в помощь детям, страдающим ДЦП, — подопечным развивающего центра «Елизаветинский Сад» — проекта православной службы «Милосердие».