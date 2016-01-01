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Обстановка около музея Н.К. Рериха

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:25
  • 16
  • 0

Обстановка около музея Н.К. Рериха. Территория для посещения закрыта, дежурит полиция.

  • 16
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Комментарии (0)

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