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Москвичи устремились в парки

Автор:
denis947
Дата публикации:
17:24
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Москвичи с наступлением "по-летнему" теплой погоды в столичном регионе устремились в парки и на природу. Повсюду жарят шашлыки.

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