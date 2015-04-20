Потоп в городе Петропавловске в Северо-Казахстанской области

Автор: ShostakDenis Дата публикации: 17:45

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Очень сильный паводок в приграничном с РФ городе Петропавловск. Затоплено более 300 жилых домов, а дачи никто и не считал.