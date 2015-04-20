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Главная  /  Репортажи  /  Потоп в городе Петропавловске в Северо-Казахстанской области

Потоп в городе Петропавловске в Северо-Казахстанской области

Автор:
ShostakDenis
Дата публикации:
17:45
  • 16
  • 0

Очень сильный паводок в приграничном с РФ городе Петропавловск. Затоплено более 300 жилых домов, а дачи никто и не считал.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

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