На Коптевской улице произошло лобовое столкновение 2 автомобилей

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Днём на севере столицы произошло ДТП. На Коптевской улице, у дома 30, столкнулись 2 автомобиля: "Mercedes ML350" и "Mazda CX-7". Оба автомобиля двигались по Коптевской улице навстречу друг другу. На перекрёстке с 3-м Нивомихалковским проездом автомобиль "Мерседес" совершил манёвр в левую сторону на полосу встречного движения, не пропустив встречный автомобиль. Автомобили столкнулись. От удара автомобиль "Мазда" отбросило на ограждение. К месту ДТП были вызваны пожарные и 2 наряда Скорой помощи. После осмотра медиками оба водителя от госпитализации отказались. Автомобили получили серьёзные механические повреждения. Водитель автомобиля "Мерседес" объяснил, что он объезжал внезапно выбежавшую на проезжую часть собаку. Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства аварии.