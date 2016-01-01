Гала-концерт в рамках праздника в честь Дня Пожарной охраны России и выставка пожарной техники в парке Кузьминки

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 19:21

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29 апреля, в парке "Кузьминки" состоялся грандиозный гала-концерт вокального конкурса–фестиваля "Соло-01", посвященного Году гражданской обороны. Мероприятие приурочено ко Дню пожарной охраны. В рамках гала-концерта выступили юные вокалисты, которые в течение месяца доказывали свое артистическое и вокальное мастерство на трех конкурсных этапах. Под руководством опытных наставников 38 молодых участников исполняли песни, посвященные подвигам Героев России, прославляющие нашу Родину, огромный труд спасателей и сотрудников МЧС. Творчество участников оценивали пять членов жюри, в состав которых вошли генеральный директор продюсерского центра, преподаватели высшей категории, лауреаты всероссийских международных конкурсов. В финал прошли лишь пятеро участников, именно они и выступили на гала-концерте "Соло-01". Гости и участники концерта смогли принять участие во множестве развлечений: выставка современной пожарной техники, выступление оркестра МЧС Москвы, конкурсы, викторины, пожарные эстафеты, мастер-классы и интерактивные площадки. А в конце мероприятия всех пришедших ждало вкусное угощение - желающие смогли отведать настоящую полевую кашу приготовленную в полевой кухне.