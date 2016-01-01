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Разбитая дорога в Новгородской области

Автор:
apach178
Дата публикации:
00:43
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Ужасное состояние автодороги: 60 км дороги, из них - 50 км ада. Валдайский и Демянский районы Новгородской области.

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