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Снос незаконной постройки на Кронштадском бульваре на севере столицы

Автор:
PAREN
Дата публикации:
00:37
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Снос незаконной постройки на Кронштадском бульваре рядом с домом 47 на севере столицы.

  • 9
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