Конкурс ретро-костюма «Дефиле в парке» прошел в парке «Сокольники»
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 22:00
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Конкурс ретро-костюма «Дефиле в парке» прошел в парке «Сокольники» в Москве. Участники конкурса продемонстрировали наряды прошлых лет на эстраде «Ротонда». Принять участие в конкурсе мог любой желающий. Для этого нужно было найти костюм, относящийся ко времени не позднее 1970-х годов и создать интересный образ. Это могла быть подлинная вещь, современная реплика или авторское произведение. Макияж, прическа и аксессуары в стиле выбранного времени, а также увлекательный рассказ о своем образе приветствовались.
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