Предпоказ мультимедийного светового шоу "Письма Победы" на фасаде "Манежа" в Москве

Автор: tim777 Дата публикации: 22:08

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29 апреля на фасаде Центрального выставочного зала "Манеж" состоялся предпоказ мультимедийного шоу "Письма Победы". В основу сюжета светового шоу легли истории реальных людей , взятые из чудом сохранившихся фронтовых писем. Представление создано с учетом архитектурных особенностей выставочного зала, благодаря чему каждая деталь играет свою особенную роль. Первая демонстрация собрала многочисленную толпу горожан, которые с интересом наблюдали за происходящим и снимали 11-минутное действо на камеры мобильных устройств.