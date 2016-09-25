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Предварительный показ светового шоу на фасаде Манежа в Москве "Письма Победы"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:55
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На фасаде Манежа вечером 29 апреля состоялось мультимедийное световое шоу "Письма Победы" посвящённое 9 мая. Креативный директор коммуникационной группы LBL Владимир Демёхин рассказал о том, на основе чего было созданно шоу "Письма Победы". 11 минутное световое шоу на основе фронтовых писем рассказывает о жизни людей в период с 1941 по 1945 год. Горожане и гости столицы увидев такое необычное мультимедийное шоу останавливались и затаив дыхания смотрели.

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