Предварительный показ светового шоу на фасаде Манежа в Москве "Письма Победы"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 22:55

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На фасаде Манежа вечером 29 апреля состоялось мультимедийное световое шоу "Письма Победы" посвящённое 9 мая. Креативный директор коммуникационной группы LBL Владимир Демёхин рассказал о том, на основе чего было созданно шоу "Письма Победы". 11 минутное световое шоу на основе фронтовых писем рассказывает о жизни людей в период с 1941 по 1945 год. Горожане и гости столицы увидев такое необычное мультимедийное шоу останавливались и затаив дыхания смотрели.