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В Москве инсталляция известного магазина привлекла горожан к себе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
23:03
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В столице один известный бренд для привлечения покупателей к своей новой коллекции около своего магазина установил инсталляцию, символизирующую новую марку своей продукции. Инсталляция представляет из себя двухстороннюю поверхность с выпуклыми металлическими штырями, которые можно выдвигать и задвигать. Дети и взрослые приняли это за интересную головоломку и все без исключения толкают эти штырьки, кто-то фотографируется на их фоне.

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