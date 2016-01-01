В Москве инсталляция известного магазина привлекла горожан к себе

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 23:03

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В столице один известный бренд для привлечения покупателей к своей новой коллекции около своего магазина установил инсталляцию, символизирующую новую марку своей продукции. Инсталляция представляет из себя двухстороннюю поверхность с выпуклыми металлическими штырями, которые можно выдвигать и задвигать. Дети и взрослые приняли это за интересную головоломку и все без исключения толкают эти штырьки, кто-то фотографируется на их фоне.