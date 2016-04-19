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Полумесяц в вечернем небе над Москвой

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
29.04 23:11
  • 16
  • 0

Вечером было ясное небо и можно было увидеть красивый полумесяц.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

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