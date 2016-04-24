Переправа между льдин на реках Республики Коми

Автор: Galutsky Дата публикации: 29.04 23:18

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На реках Республики Коми начался интенсивный ледоход. Первыми стали освобождаться от оков льда южные реки республики. Сыктывкарский поселок Заречье находится в самом центре города - напротив парка имени Кирова. Еще недавно в него можно было попасть по понтонному мосту. Но сейчас мост убрали - он мешает движению льдин, и была создана временная паромная переправа. Единственный способ добраться в Заречье - путешествие между льдин на речном трамвайчике.