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Переправа между льдин на реках Республики Коми

Автор:
Galutsky
Дата публикации:
29.04 23:18
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На реках Республики Коми начался интенсивный ледоход. Первыми стали освобождаться от оков льда южные реки республики. Сыктывкарский поселок Заречье находится в самом центре города - напротив парка имени Кирова. Еще недавно в него можно было попасть по понтонному мосту. Но сейчас мост убрали - он мешает движению льдин, и была создана временная паромная переправа. Единственный способ добраться в Заречье - путешествие между льдин на речном трамвайчике.

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