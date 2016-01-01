Многие станции велопроката выглядели сегодня днем практически пустыми из-за желания москвичей прокатиться

Автор: Uwis Дата публикации: 00:15

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Станций велопроката в столице к лету, по сравнению с прошлым годом, станет больше на 50. Они появятся около станций метро "Полежаевская", "Сокол", "Аэропорт", "Динамо", "Беговая", около трех станций МЦК - Хорошево, Зорге, Панфиловская. Ежегодно количество станций будет увеличиваться на 50. Кроме того, появился новый тариф "45 минут" - стоимость его на сезон составит 1500 рублей, в него включены 45-минутные поездки.