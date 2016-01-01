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Запуск фонтана в сквере у Храма Христа Спасителя в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:17
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Один из самых "нежных" фонтанов запустили в сквере у Храма Христа Спасителя.

  • 9
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Комментарии (0)

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