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Главная  /  Репортажи  /  Молодой человек душил обезьяну за непослушание в Олимпийском парке Сочи

Молодой человек душил обезьяну за непослушание в Олимпийском парке Сочи

Автор:
Мария Холина
Дата публикации:
11:54
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18+. Присутствует ненормативная лексика!


Гуляя по Олимпийской набережной Сочи 8 апреля, наткнулась на этого нечеловека с обезьяной для фото. Стояла толпа подростков рядом с обезьяной, «хозяин» всучил обезьяну одному из них, а обезьяна не захотела фотографироваться, тот взял её на руки и понёс за домики, я шла в ту же сторону. Слышу крики, поняла, что «воспитывает», ну и зашла за домик с телефоном. На зубах обезьяны была кровь, но она может быть и "хозяина" - обезьяна могла укусить его за побои.
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