Молодой человек душил обезьяну за непослушание в Олимпийском парке Сочи

Автор: Мария Холина Дата публикации: 11:54

12

12 0

18+. Присутствует ненормативная лексика!

12

12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/184290

Гуляя по Олимпийской набережной Сочи 8 апреля, наткнулась на этого нечеловека с обезьяной для фото. Стояла толпа подростков рядом с обезьяной, «хозяин» всучил обезьяну одному из них, а обезьяна не захотела фотографироваться, тот взял её на руки и понёс за домики, я шла в ту же сторону. Слышу крики, поняла, что «воспитывает», ну и зашла за домик с телефоном. На зубах обезьяны была кровь, но она может быть и "хозяина" - обезьяна могла укусить его за побои.