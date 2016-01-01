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Мусор вдоль обочин в Краснодаре

Автор:
Vacheslav Bezygli
Дата публикации:
11:35
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Мусор, вдоль улицы в Краснодаре, резко убрали, демонтировали контейнеры перед праздниками

  • 11
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Комментарии (0)

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