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С 1 мая Московский зоопарк начнет работать с 7:30

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:02
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В Московском зоопарке начинается акция «Бодрое утро». С 1 мая до 31 августа зоосад будет открываться на полтора часа раньше — в 07:30. Раннее утро дает возможность посмотреть на животных, которые прячутся или спят днем. Это манулы, волки, дальневосточный леопард, рысь, пума и другие. Для всех желающих посмотреть на животных ранним утром (до 8:30) будет действовать 40-процентная скидка на билет.

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