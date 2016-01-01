С 1 мая Московский зоопарк начнет работать с 7:30

Автор: Uwis Дата публикации: 11:02

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В Московском зоопарке начинается акция «Бодрое утро». С 1 мая до 31 августа зоосад будет открываться на полтора часа раньше — в 07:30. Раннее утро дает возможность посмотреть на животных, которые прячутся или спят днем. Это манулы, волки, дальневосточный леопард, рысь, пума и другие. Для всех желающих посмотреть на животных ранним утром (до 8:30) будет действовать 40-процентная скидка на билет.