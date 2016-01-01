Первые соревнования по пожарному кроссфиту прошли в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 13:45
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29 апреля на востоке Москвы в рамках проведения IV Открытого Кубка МЧС России по киокусинкай, общей физической и специальной подготовке среди юношей и девушек, посвященный памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебных обязанностей, состолись соревнования по пожарному кроссфиту. Впервые столичные огнеборцы соревновались в силовом многоборье пожарных – дисциплине, которая с каждым годом набирает всю большую популярность не только в России, но и во всем мире.
Соревнования по силовому многоборью, или кроссфит, среди пожарных и спасателей – совершенно новый вид соревновательного спорта в России. Участники соревнований - не профессиональные спортсмены, а люди, для которых выносливость, сила, координация и скорость действий – главное в работе, поскольку от этого порой зависит жизнь людей.
В соревнованиях принимают участие команды отрядов федеральной противопожарной службы МЧС России Главного управления МЧС России по г. Москве.
Все упражнения – силовые, выполняются пожарными и спасателями в полной боевой амуниции.
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