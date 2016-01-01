Очень плохая дорога Хребтовая - Новая Игирма в Иркутской области

Автор: lehyhal Дата публикации: 14:31

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Дорога длинной в 70 км стала настоящей полосой препятствия для проезжающих по ней автомобилей .так называемый асфальт люди объезжают по обочине.Скорость еле достигает 40км/ч. А эта дорога просто необходимое звено соединяющее поселок с районным центром. По этому направлению каждый день проезжают и Скорая помощь и автобусы с людьми и автомобили снабжения. И они совершают большой подвиг доставляя свой груз в целости и сохранности.