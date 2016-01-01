Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Очень плохая дорога Хребтовая - Новая Игирма в Иркутской области

Очень плохая дорога Хребтовая - Новая Игирма в Иркутской области

Автор:
lehyhal
Дата публикации:
14:31
  • 17
  • 0

Дорога длинной в 70 км стала настоящей полосой препятствия для проезжающих по ней автомобилей .так называемый асфальт люди объезжают по обочине.Скорость еле достигает 40км/ч. А эта дорога просто необходимое звено соединяющее поселок с районным центром. По этому направлению каждый день проезжают и Скорая помощь и автобусы с людьми и автомобили снабжения. И они совершают большой подвиг доставляя свой груз в целости и сохранности.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
14:31 | avdeeva_marina
Состояние улицы Юбилейная в Хабаровске
25 0
00:43 | apach178
Разбитая дорога в Новгородской области
40 0
29.04 14:34 | Дмитрий
Как проводится гарантийный ремонт дороги в д. Погост Владимирской области
54 0
28.04 17:24 | Dmitriy85
Жители города Шахты проблеммы дорог спародировали известной песней
38 1
29.04 12:49 | Иркутянин
Иркутск окутан едким дымом от лесных пожаров