Очень плохая дорога Хребтовая - Новая Игирма в Иркутской области
- Автор:
- lehyhal
- Дата публикации:
- 14:31
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Дорога длинной в 70 км стала настоящей полосой препятствия для проезжающих по ней автомобилей .так называемый асфальт люди объезжают по обочине.Скорость еле достигает 40км/ч. А эта дорога просто необходимое звено соединяющее поселок с районным центром. По этому направлению каждый день проезжают и Скорая помощь и автобусы с людьми и автомобили снабжения. И они совершают большой подвиг доставляя свой груз в целости и сохранности.
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