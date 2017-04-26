В Бийске в жилом доме произошел пожар

Автор: Ulyana Дата публикации: 14:31

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В Бийске на улице Мухачева дом 244 произошел пожар в жилом доме на 7-м этаже. Горит балкон, пожарные оперативно потушили возгорание.