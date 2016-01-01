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Старт сезона фонтанов в парке "Музеон"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:30
  • 17
  • 0

Старт сезона фонтанов в парке "Музеон". Как всегда в жару под струи сухого фонтана забегают и стар и млад.

  • 17
  • 0

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